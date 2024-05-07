У «лифтеров» из Крыма и Севастополя — 10 медалей на престижном Всероссийском турнире в Москве

В Москве 27 апреля – 3 мая прошел Всероссийский мастерский турнир по пауэрлифтингу (троеборью классическому, жиму и жиму классическому) «Огни Москвы». В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 54 регионов России.

В активе сборной Крыма – 4 медали.

Мастер спорта России Валерий Левченко из Феодосии (тренер – Владислав Апанасенко) завоевал сразу две награды: в весовой категории до 74 кг он одержал победу в жиме с рекордом турнира – 215 кг (при этом обошел ближайшего соперника – мастера спорта России Андрея Безверхого из Севастополя – на 2,5 кг), а в жиме классическом с результатом 150 кг взял «серебро».

Мастер спорта России Виктория Кузнецова из Симферополя первенствовала в троеборье классическом (весовая категория – до 57 кг; результат: приседание – 135 кг, жим – 70 кг, тяга – 170 кг, сумма – 375 кг). Спортсменка тренируется под руководством Даниила Магомадова.

Один из самых опытных крымских «лифтеров» – мастер спорта России Ярослав Трубичкин из Ялты – стал обладателем «бронзы» в троеборье классическом в абсолютной весовой категории (приседание – 300 кг, жим – 200 кг, тяга – 310 кг, сумма – 810 кг).

Шесть медалей завоевали на турнире севастопольцы.

«Серебро» Андрея Безверхого мы уже упомянули. Две золотые награды на счету мастера спорта международного класса Валентина Киселева, которому не было равных в жиме лежа в весе до 93 кг, а также в абсолютной весовой категории (результат – 305,5 кг). Кроме того, в жиме лежа победил мастер спорта России Александр Доценко (до 120 кг, результат – 295 кг), а кандидат в мастера спорта России Иван Кочетов в этой же категории (до 120 кг) взял «бронзу» (результат – 282,5 кг), — сообщает «Крымский спорт».

Мастер спорта России Инна Бабенко в троеборье классическом заняла третье место (до 47 кг; результат: приседание – 90 кг, жим – 52,5 кг, тяга – 125 кг, сумма – 267,5 кг).

Севастопольские спортсмены являются воспитанниками СШОР № 2 и тренируются под руководством Михаила Паллера, Владислава Апанасенко, Ирины Куриловой и Павла Гуржия.

источник: «Крымский спорт»