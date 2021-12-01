У Лукашенко своя версия событий 2014-го в Крыму

Одна фраза: «американцы уже проектировали казармы в Севастополе» чего стоит.

Крым перешел России в 2014 году без боя, поскольку служившие на полуострове украинские военные, опасаясь размещения войск НАТО, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне… Военные. Был разговор как обычно… и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы, они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами… Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено, — сказал он.

По его словам, американцы «уже проектировали казармы в Севастополе«.

Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам, — рассказал Лукашенко.

Он также заверил, что Президент России «настаивал на юридическом решении проблемы«.

Он абсолютно был «за». Я знаю позицию Путина — ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО, — добавил президент.

Глава Белоруссии подчеркнул, что «все заранее было договорено, и Крым нужно было спасать«. Путин настоял на референдуме. Поэтому полуостров вошел в состав России без единого выстрела. Всенародное голосование воссоединило юридически Крым с Россией, резюмировал Лукашенко.