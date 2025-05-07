В КФУ разработали приложение для тренировки социальных навыков у людей с аутизмом

Аспиранты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского разработали веб-приложение для постановки и контроля выполнения поведенческих целей и привычек для людей с аутизмом. Его главная цель – тренировка социальных навыков.

Разработанное нами веб-приложение «АКТИВИТИ» призвано снизить социальную тревожность и повысить уровень социальных контактов у людей с особенностями здоровья. Оно помогает укреплять уверенность через регулярную практику и мягкую поддержку. Человек может поставить перед собой любую цель, например, пять раз улыбнуться человеку на улице или ежедневно выполнять какое-то физическое упражнение, и идти к ней, регулярно отслеживая свой прогресс и формируя новые привычки. Приложение работает в браузере, можно зайти и начать тренировать свои социальные навыки уже сейчас! – отметила автор идеи, аспирант кафедры общей психологии и психофизиологии Крымского федерального университета Валентина Березуцкая.

Проект занял четвёртое место в IT-конкурсе «Неограниченные возможности» в номинации «Общение». Конкурс направлен на разработку инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В состав команды разработчиков веб-приложения также вошли аспирант кафедры журналистики КФУ им. В. И. Вернадского Денис Сечин, который отвечал за техническую реализацию, и Дмитрий Косов – тестировщик программного обеспечения.

Команда планирует подать проект на грантовый конкурс Фонда содействия инновациям «Старт-1» для дальнейшего развития приложения.

Ссылка на приложение: https://cheerful-toffee-61e561.netlify.app/

источник: пресс-служба КФУ

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