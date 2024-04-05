У мемориала «Вечный огонь» в Симферополе высадят тысячу виол

В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков проводится высадка цветов в парках, скверах и на площадях крымской столицы. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова. По её словам, в Симферополе проводятся работы по высадке виол у мемориала «Вечный огонь» на Могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина.

У мемориала «Вечный огонь» мы планируем высадить около тысячи виол. Высадку цветов проводим в рамках подготовки к 80-летней годовщине освобождения Симферополя и подготовки крымской столицы к весенне-летнему периоду, — отметила Эльвира Евтухова.

Фото: администрация Симферополя.