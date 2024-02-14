У мошенников, терроризирующих звонками Севастополь, вчера выдался «урожайный день»

За прошедшие сутки в полицию обратились шесть жителей Севастополя в возрасте от 22 до 91 года, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Как сообщили в городском УМВД, общая сумма материального ущерба составила 1 миллион 633 тысячи рублей. Хищения денежных средств происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогом защиты денег на банковском счёту и под предлогом продления услуг мобильной связи.

«Ваш родственник стал виновником ДТП».

Жертвой обмана стала 91-летняя пенсионерка, которой позвонил мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что её внучка стала виновницей ДТП. Якобы для освобождения родственницы от уголовной ответственности злоумышленник убедил пожилую женщину передать прибывшему курьеру 600 тысяч рублей. Позже, перезвонив внучке, потерпевшая поняла, что её обманули аферисты и обратилась в полицию.

Уважаемые севастопольцы! Расскажите своим пожилым родственникам об этой схеме, предупредите о том, что при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, самостоятельно связаться с вами и сообщить в полицию, — отметили в УМВД по г. Севастополю.

«Защита денег на банковском счету».

С помощью мессенджеров четверым местным жителям позвонили мошенники, представились сотрудниками банков и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники.

В двух случаях аферисты убедили 37-летнего безработного и 22-летнего бухгалтера перечислить в общей сложности 386 тысяч рублей на «безопасные» счета, в третьем случае 66-летняя пенсионерка отправила мошеннику фотографию своей банковской карты со всеми данными, включая CVV-код, после чего с её счёта были списаны 40 тысяч рублей, и четвёртый потерпевший – 51-летний помощник капитана гражданского судна – под диктовку аферистов установил на смартфон мобильное приложение удалённого доступа, предоставил таким образом доступ к своему Интернет-банкингу и лишился 192 тысяч рублей

Запомните: якобы возникшие проблемы с вашими банковскими счетами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! НИКОГДА не выполняйте инструкции, поступающие по телефону, иначе потеряете все свои деньги, — подчеркнули в севастопольской полиции.

«Продление действия сим-карты».

Мошенник позвонил 46-летней женщине, представился оператором сотовой связи и сообщил, что действие её сим-карты будет прекращено. Якобы для продления договора он убедил продиктовать полученный ею код для доступа в личный кабинет электронного портала. После выполнения полученной инструкции потерпевшей позвонил второй аферист, который представился сотрудником электронного портала и сообщил, что преступниками получен доступ к её конфиденциальным данным и банковским счетам. Якобы для сохранения денежных сбережений мошенник убедил женщину перечислить 415 тысяч рублей на продиктованный им счёт.

Запомните: НИКОГДА никому не разглашайте смс-коды и пароли, которые вам поступают на телефон! Сообщив эту конфиденциальную информацию злоумышленникам, вы предоставляете им доступ в личные онлайн-кабинеты и рискуете потерять все свои деньги. Если вам позвонили и сообщают о каких-либо проблемах или технических сбоях, прекратите разговор – это мошенники, — обратились к севастопольцам сотрудники правоохранительных органов.