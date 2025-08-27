У мыса Фиолент двух девушек унесло в море на сап-бордах

В Спасательную службу поступило сообщение о том, что в районе мыса Фиолент двух девушек на сап-бордах уносит в открытое море. На место оперативно вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Таврос» на катере.

Поиски неподалеку от берега не принесли результата. Погодные условия значительно осложняли операцию: на море было сильное волнение, сильный ветер, а высокие волны ограничивали видимость. Спасателям удалось связаться с пострадавшими, которые сообщили, что берег видят плохо, что указывало на большое расстояние до них. Чтобы помочь себя обнаружить, девушкам по телефону предложили поднять весло над головой. Этот способ оправдал себя: спустя некоторое время удалось установить визуальный контакт. Пострадавших обнаружили примерно в трёх километрах от берега, их относило в сторону мыса Сарыч. Девушек подняли на борт катера и доставили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась — отделались лёгким переохлаждением и испугом. После эвакуации спасатели провели профилактические беседы как с пострадавшими, так и с арендодателем снаряжения о недопустимости выхода на воду в подобную погоду, — рассказали в пресс-службе Правительства Севастополя.

Спасатели напоминают: перед выходом на воду всегда проверяйте прогноз погоды и силу ветра. Даже у берега течение и ветер могут быть опасны. Имейте при себе надежное средство связи в водозащищенном чехле.

Спасатели города Севастополя работают круглосуточно.

В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: Единый номер спасения: Спасательная служба Севастополя: (8692)54-33-97 +7(978) 062-46-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя