У нового главы администрации Симферополя и заместители будут новыми

О кадровых чистках в «верхах» администрации Симферополя сообщает ряд СМИ. Так,
У прошлой команды заместителей главы администрации закончился срок действиям их трудового договора. Дальше глава принимает решение с кем он продолжает работать, а с кем нет. Решение принято только по двум людям, по Александру Зинченко и Татьяне Сухиной, – рассказали корреспонденту «Крым 24» в пресс-службе администрации Симферополя.
В пресс-службе добавили, что Зинченко и Сухина уже назначены на должность заместителей главы администрации крымской столицы. Кандидатуры «новых» замов пока не называются.
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