Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | У нового главы администрации Симферополя и заместители будут новыми

crimeapress_news

реклама в крыму
У нового главы администрации Симферополя и заместители будут новыми
Фото: администрация Симферополя

У нового главы администрации Симферополя и заместители будут новыми

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 15.04.2021

О кадровых чистках в «верхах» администрации Симферополя сообщает ряд СМИ. Так, Крым24 отмечает, что из «старых» замов главы администрации осталось только двое.

У прошлой команды заместителей главы администрации закончился срок действиям их трудового договора. Дальше глава принимает решение с кем он продолжает работать, а с кем нет. Решение принято только по двум людям, по Александру Зинченко и Татьяне Сухиной, – рассказали корреспонденту «Крым 24» в пресс-службе администрации Симферополя.

В пресс-службе добавили, что Зинченко и Сухина уже назначены на должность заместителей главы администрации крымской столицы. Кандидатуры «новых» замов пока не называются.

У нового главы администрации Симферополя и заместители будут новыми

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.