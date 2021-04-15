У нового главы администрации Симферополя и заместители будут новыми

О кадровых чистках в «верхах» администрации Симферополя сообщает ряд СМИ. Так, Крым24 отмечает, что из «старых» замов главы администрации осталось только двое.

У прошлой команды заместителей главы администрации закончился срок действиям их трудового договора. Дальше глава принимает решение с кем он продолжает работать, а с кем нет. Решение принято только по двум людям, по Александру Зинченко и Татьяне Сухиной, – рассказали корреспонденту «Крым 24» в пресс-службе администрации Симферополя.

В пресс-службе добавили, что Зинченко и Сухина уже назначены на должность заместителей главы администрации крымской столицы. Кандидатуры «новых» замов пока не называются.