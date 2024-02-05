У пассажиров поезда «Симферополь – Адлер» поездка вышла… с приключениями

Зато запомнится.

Поезд «Симферополь – Адлер», отправившийся из Крыма в воскресенье, 4 февраля, остановили из-за схода оползня на железнодорожные пути в Сочи. Как сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс», пассажиров к месту назначения отправили автобусами от станции Туапсе.

Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо поезд №315/316 «Симферополь – Адлер», отправлением 4 февраля из Симферополя, остановлен в Туапсе, — уточнили в ГСЭ.

Пассажирам поезда №316 «Адлер – Симферополь», отправлением из Адлера сегодня в 13.28, для проезда по перекрытому участку также предоставлены автобусы.

Пассажиры, купившие билет от Хосты и Сочи, будут доставлены от железнодорожных станций до Туапсе – автобусами, и оттуда поездом — до места назначения, — отметили в ГСЭ.

Остальные поезда «Гранд Сервис Экспресс» курсируют по расписанию.