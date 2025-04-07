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У Петропавловского собора Севастополя частично сохранят историческую лестницу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

У Петропавловского собора Севастополя частично сохранят историческую лестницу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:27 07.04.2025

На заседании архитектурно-художественного совета одобрен проект капитального ремонта лестниц в сквере у храма Петра и Павла. В ходе обсуждения было принято решение об использовании исторических материалов при ремонте лестниц.

Часть лестничных маршей будет выполнена из исторических материалов, что позволит сохранить облик сквера. На место ступеней уже утраченных со временем, будут установлены новые выполненные из материалов максимально приближенных в цветовой гамме. Подпорные стены будут очищены и восстановлены покрытия, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. заместителя губернатора Максима Жукалова.

Члены совета одобрили проект с учетом этих предложений.

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Напомним, в прошлом году капитально отремонтирован сквер у храма Святых Апостолов Петра и Павла.

В проекте принимали участие студенты Севгу. Здесь появились удобные скамейки, газон. Колонны из инкерманского камня, которые были при входе, полностью восстановили по архивным материалам.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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