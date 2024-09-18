У поворота к ТЦ «Муссон» будет новая схема движения

Новую схему дорожного движения на этом перекрестке опубликовал в соцсетях вице-губернатор Севастополя Павел Иено. Там появятся дополнительные светофоры и левый поворот к ТЦ «Муссон» для автомобилей, идущих с ул.Руднева, без заезда на кольцо.

Кроме того, главной дорогой станет выезд на кольцо с ул.Руднева. Автомобили, сворачивающие по кольцу от студгородка на ул.Вакуленчука, должны будут уступать проезд.

Также П.Иено сообщил, что до конца текущего года сотрудники департамента транспорта планируют установить еще шесть светофоров: три на ул.Гоголя, в районе ул. Менжинского в Инкермане, в Карантинной балке и на пересечении пл. Восставших и ул.Адмирала Октябрьского. Последний — это, наверное, светофор на переходе к рынку «Чайка».

источник: «Севастопольская газета»