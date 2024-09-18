Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | У поворота к ТЦ «Муссон» будет новая схема движения
актуально в республике
У поворота к ТЦ "Муссон" будет новая схема движения
Схему проезда наложили на дорожную развязку Руднева-Меньшикова-Вакуленчука

У поворота к ТЦ «Муссон» будет новая схема движения

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:39 18.09.2024

На пересечении улиц Руднева, Меньшикова и Вакуленчука, отмечает «Севастопольская газета», ведутся дорожные работы: устанавливают светофоры для левого поворота к ТЦ «Муссон» с ул.Руднева.

Новую схему дорожного движения на этом перекрестке опубликовал в соцсетях вице-губернатор Севастополя Павел Иено. Там появятся дополнительные светофоры и левый поворот к ТЦ «Муссон» для автомобилей, идущих с ул.Руднева, без заезда на кольцо.

Кроме того, главной дорогой станет выезд на кольцо с ул.Руднева. Автомобили, сворачивающие по кольцу от студгородка на ул.Вакуленчука, должны будут уступать проезд.

Узнайте больше:  Для севастопольской ТЭЦ ищут конкурентных концессионеров

Также П.Иено сообщил, что до конца текущего года сотрудники департамента транспорта планируют установить еще шесть светофоров: три на ул.Гоголя, в районе ул. Менжинского в Инкермане, в Карантинной балке и на пересечении пл. Восставших и ул.Адмирала Октябрьского. Последний — это, наверное, светофор на переходе к рынку «Чайка».

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.