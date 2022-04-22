У правоохранителей есть вопросы к главе администрации одного из сёл в Симферопольском районе

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю выявлен факт превышения должностных полномочий главой администрации одного из сельских поселений в Симферопольском районе.

Оперативники установили, что в июне 2020 года глава администрации без заключения договора аренды, проведения конкурса или аукциона на право заключения этого договора, а также без соблюдения порядка государственной или муниципальной преференции, предоставила по устной договоренности в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю нежилые помещения. Предприниматель в течение полутора лет использовал помещения площадью 400 кв. метров, расположенные в цокольном этаже здания администрации сельского поселения, для осуществления предпринимательской деятельности, — рассказали в МВД по РК.

В результате противоправных действий должностного лица бюджету сельского поселения причинен ущерб в размере около 1,5 млн. рублей.

По материалам, собранным оперативниками, следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности указанного лица.