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У правоохранителей есть вопросы к главе администрации одного из сёл в Симферопольском районе

У правоохранителей есть вопросы к главе администрации одного из сёл в Симферопольском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:18 22.04.2022

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым совместно с коллегами УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю выявлен факт превышения должностных полномочий главой администрации одного из сельских поселений в Симферопольском районе.

Оперативники установили, что в июне 2020 года глава администрации без заключения договора аренды, проведения конкурса или аукциона на право заключения этого договора, а также без соблюдения порядка государственной или муниципальной преференции, предоставила по устной договоренности в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю нежилые помещения. Предприниматель в течение полутора лет  использовал помещения площадью 400 кв. метров, расположенные в цокольном этаже здания администрации сельского поселения, для осуществления предпринимательской деятельности, — рассказали в МВД по РК.

В результате противоправных действий должностного лица бюджету сельского поселения причинен ущерб в размере около 1,5 млн. рублей.

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По материалам, собранным оперативниками, следственными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляются мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности указанного лица.


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