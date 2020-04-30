У Премьер-министра России Михаила Мишустина выявлен коронавирус

Врачи диагностировали коронавирус у Премьер-министра России Михаила Мишустина. Первым об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на два источника. Чуть позже Мишустин доложил о своем заболевании президенту России Владимиру Путину в ходе онлайн-встречи, которую транслировали на телеканале «Россия-24».

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, — сказал он во время видеосвязи с Главой государства.

Он предложил назначить исполняющим обязанности вместо себя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин это предложение одобрил и подписал соответствующий Указ .

В целях обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, на основании статьи 8 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» постановляю: Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в Указе.

В то же время, Премьер Мишустин отметил, что надеется оставаться в хорошей форме и принимать «самое активное участие» в вырабоктке решений по поддержке граждан и пострадавших отраслей экономики. Он попросил россиян оставаться дома и соблюдать введенные ограничения.

Владимир Путин пожелал ему выздоровления.

Ряд СМИ сообщает, что глава российского Правительства госпитализирован.