Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | У природы нет плохой погоды. Тем более — в Крыму

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Погода в Крыму: и солнце, и ливни, и шквал
иллюстрация: открытые источники

У природы нет плохой погоды. Тем более — в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:36 27.07.2020

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, крупный град, и шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье до 25°; днем 25-30°, в горах 19-24°. В последующие двое суток дожди прекратятся. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

У природы нет плохой погоды. Тем более - в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.