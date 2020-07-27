У природы нет плохой погоды. Тем более — в Крыму

Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, крупный град, и шквал 20-25 м/с. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье до 25°; днем 25-30°, в горах 19-24°. В последующие двое суток дожди прекратятся. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .