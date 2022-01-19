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У "Рубина Ялты" новый спортивный директор
фото: "Крымский спорт"!

У «Рубина Ялты» новый спортивный директор

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:14 19.01.2022

Напомним, ранее стало известно, что у «Рубина Ялты» — новый тренер — здесь. А теперь озвучили и фамилию нового спортивного директора «Рубина Ялты». Им назначен Сергей Нещеретний.

Перед 41-летним специалистом стоит задача комплектации, по сути, новой команды, так как от прежнего состава «рубиновых» по разным причинам остались лишь два игрока (Никита Пронин и Михаил Мухин). У Сергей Геннадиевича за плечами большой опыт селекционной работы: скаут-селекционер СКА (Ростов-на-Дону), селекционер «Митоса» (Новочеркасск), спортивный директор «Кубанской короны» (Краснодарский край). С 2012 года развивает личный проект в качестве независимого скаута и представителя футболистов. Многие его игроки сейчас защищают цвета клубов российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, — сообщает «Крымский спорт».

С 2014 года Сергей Нещеретний сотрудничает с крымскими командами по селекции и скаутингу.

Узнайте больше:  У "Рубина Ялты" - главный новый тренер

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