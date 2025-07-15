У ряда компаний с 1 августа появится право стать единственным учредителем ООО или АО

Хозяйственное общество, которое состоит из одного лица, сможет быть единственным учредителем (участником либо акционером) другого ООО или АО. Иное смогут установить в ФЗ. Сейчас иметь такую структуру бизнеса по общему правилу запрещено. Это следует из ГК РФ, Законов об ООО и АО.

Напомним, соответствующие поправки к ГК РФ Президент уже подписал. Они тоже начнут действовать с 1 августа 2025 года.

В новом законе есть и другие новшества. Так, уточнили: не нужно удостоверять решения единственного акционера по вопросам общего собрания, если по уставу в этом нет необходимости. Речь идет о владельце всех голосующих акций.

Документы: Федеральный закон от 07.07.2025 N 201-ФЗ

источник: КонсультантПлюс