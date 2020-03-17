У самбистов Крыма — пять медалей чемпионата России среди мастеров

Пять медалей, четыре из которых – золотые, завоевали представители Крыма на 27-м чемпионате России по самбо среди мастеров (ветеранов). Соревнования прошли 13-15 марта в Санкт-Петербурге.

Чемпионами России в своих категориях стали севастопольцы Леонид Рубель (до 90 кг, среди спортсменов 60-64 лет) и Игорь Чичканов (до 100 кг, 60-64 лет), керчанин Александр Суховаров (до 62 кг, свыше 65 лет) и феодосиец Александр Поляков (до 90 кг, свыше 65 лет). Отметим, что Леонид Рубель выиграл чемпионат России уже в пятый раз! Симферополец Александр Мамонтов – обладатель серебряной медали (до 82 кг, 50-54 лет), — сообщает «Крымский спорт» .