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У сборной Крыма 15 медалей чемпионата России по армрестлингу
фото: Федерация армспорта Республики Крым

У сборной Крыма 15 медалей чемпионата России по армрестлингу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:28 11.03.2020

Сборная Крыма завоевала 15 медалей (4 золотых, 10 серебряных и 1 бронзовую) на XXIX чемпионате России по армрестлингу, прошедшем в Перми.

Как сообщили порталу в Федерации армрестлинга РК, всего наша сборная была представлена на этих соревнованиях 19 участниками. Чемпионами России в своих весовых категориях стали симферополец Артем Тайнов и Ольга Терпелова из Судака. В активе этих спортсменов также по два «серебра» (по медали на каждой руке). В соревнованиях мастеров в возрастной категории старше 50 лет отличились симферополец Хвича Хасая и Валерий Гончаренко из Сакского района – у обоих по «золоту» и «серебру». В активе судакчанина Александра Цветкова «серебро» и «бронза» среди спортсменов старше 40 лет. В этой же возрастной категории симферополец Андрей Шарков взял «серебро». Наконец, наш легендарный ветеран – симферополец Николай Шарлиев – возвращается домой с двумя серебряными медалями, завоеванными в соревнованиях среди спортсменов старше 60 лет, — отмечает «Крымский спорт».

Всего в соревнованиях в Перми приняли участие около 500 сильнейших рукоборцев из 47 субъектов РФ.

Все крымские спортсмены-призеры получили путевки на чемпионат мира и Европы, которые пройдут соответственно в Грузии и Венгрии.

У сборной Крыма 15 медалей чемпионата России по армрестлингу

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