У сборной Крыма — 13 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате в Анапе

Победителями соревнований в своих категориях стали Надежда Грижинку из Судака (девушки 12-13 лет, ката соло, тренеры – Андрей Сысоев и Наталья Гимаева), симферопольцы Алина Шевченко (девушки 14-15 лет, двоеборье, ограниченный контакт, тренер – Валерий Сведенюк) и Михаил Черницын (юниоры 16-17 лет, полный контакт, до 65 кг, тренер – Максим Кныш), а также Дарья Яшнова из Феодосии (девушки 14-15 лет, ката ренгокай, ограниченный контакт, тренер – Николай Чаганов).

На серебряную ступеньку пьедестала почета поднялись уже упомянутая Дарья Яшнова (девушки 14-15 лет, двоеборье, ограниченный контакт), Ирина Лозовая из Партенита (женщины 18 лет и старше, ката соло, полный контакт в средствах защиты, тренер – Сергей Пятаченко), Александр Баркалов (юноши 12-13 лет, двоеборье, ограниченный контакт, тренер – Олег Симонов) и Никита Комакин (юноши 12-13 лет, полный контакт в средствах защиты, до 45 кг, тренер – Дилавер Алиев), оба – из Октябрьского Красногвардейского района.

Бронзовые медали в активе Надежды Грижинку (девушки 12-13 лет, полный контакт, до 60 кг), алуштинца Даниила Велигуры (юноши 12-13 лет, полный контакт, до 50 кг, тренер – Ирина Лозовая), керчанина Андрея Тутунджяна (юноши 12-13 лет, ката ренгокай, ограниченный контакт, тренер – Николай Кристя) и Люмана Умерова из Октябрьского Красногвардейского района (юноши 14-15 лет, полный контакт в средствах защиты, до 51 кг, тренер – Дилавер Алиев).

Также «бронзу» взяла крымская команда юношей 12-13 лет в ката группа, ограниченный контакт (Тимур Аблякимов, Александр Баркалов и Алексей Гавриленко, все ребята – из Октябрьского Красногвардейского района, тренер – Олег Симонов).

Всего в соревнованиях приняли участие 916 спортсменов из 49 регионов РФ, Крым был представлен 50 каратистами.

В командном зачете наши земляки заняли третье место, уступив лишь Краснодарскому краю (победитель) и Ленинградской области (серебряный призер).

источник: «Крымский спорт»

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