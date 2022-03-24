У сборной Крыма два «золота» на первенстве России по женской борьбе

Две золотые награды завоевали представительницы Крыма на прошедшем 17-20 марта в Надыме (Ямало-Ненецкий АО) первенстве России по женской борьбе среди юниорок до 21 года.

На высшую степень пьедестала почета поднялись мастера спорта России Амина Танделова (весовая категория – до 62 кг, тренеры – Игнат Грек, Валерий Тедеев и Лена Хетагурова) и Алина Касабиева (до 65 кг, тренеры – Игнат Грек и Олег Кудухов), обе – из Симферополя. В финальных схватках Амина Танделова уверенно справилась с Юлией Коваленко из Ставропольского края, а Алина Касабиева – с Алиной Рыбкиной, представляющей Санкт-Петербург и Липецкую область, — сообщает «Крымский спорт» .

Всего в соревнованиях приняли участие 143 сильнейшие спортсменки из 30 регионов России.

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