У сборной Крыма – две медали на юношеском первенстве России по смешанному боевому единоборству

На пьедестал почета поднялись Анастасия Тюнина из Севастополя (весовая категория – 47,6 кг, тренер – Вадим Курило) и Диана Исмаилова из Феодосии (52,2 кг, тренер – Вадим Абхаиров). Обе спортсменки включены в состав сборной России этой возрастной категории, — сообщает «Крымский спорт».

Всего в октагоне в Ижевске сражались более 160 из 50 регионов РФ.

источник: «Крымский спорт»