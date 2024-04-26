У сборной Крыма – две медали на юношеском первенстве России по смешанному боевому единоборству

На пьедестал почета поднялись Анастасия Тюнина из Севастополя (весовая категория – 47,6 кг, тренер – Вадим Курило) и Диана Исмаилова из Феодосии (52,2 кг, тренер – Вадим Абхаиров). Обе спортсменки включены в состав сборной России этой возрастной категории, — сообщает «Крымский спорт».
Всего в октагоне в Ижевске сражались более 160 из 50 регионов РФ.
источник: «Крымский спорт»
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