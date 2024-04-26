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У сборной – две медали на юношеском первенстве России по смешанному боевому единоборству
фото: ВКонтакте, Федерация СБЕ (ММА) РК

У сборной Крыма – две медали на юношеском первенстве России по смешанному боевому единоборству

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:04 26.04.2024

Две серебряные медали завоевала сборная Крыма на прошедшем 19-20 апреля в Ижевске первенстве России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей и девушек 16-17 лет.

На пьедестал почета поднялись Анастасия Тюнина из Севастополя (весовая категория – 47,6 кг, тренер – Вадим Курило) и Диана Исмаилова из Феодосии (52,2 кг, тренер – Вадим Абхаиров). Обе спортсменки включены в состав сборной России этой возрастной категории, — сообщает «Крымский спорт»

Всего в октагоне в Ижевске сражались более 160 из 50 регионов РФ.

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источник: «Крымский спорт»

 

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