У сборной Крыма на Всероссийских соревнованиях по киокушин — 17 медалей

В Анапе Краснодарского края 11-14 сентября прошли Всероссийские соревнования по киокушин в рамках XVI Всероссийских юношеских игр боевых искусств.

На татами вышел 681 спортсмен четырех возрастных категорий (мальчики и девочки 11 лет, юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет) из 28 субъектов РФ. Награды разыграли в трех дисциплинах: «ката», «кумитэ» и «ката-группа».

В активе сборной Крыма – 17 медалей (4 золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых), сообщили порталу «Крымский спорт» в Федерации киокушин РК (президент – Виталий Кошута).

В дисциплине «ката» победителями стали Артем Семенчиков (юниоры 16-17 лет) и Надежда Грижинку (девушки 12-13 лет). У Виктора Кошуты (юниоры 16-17 лет) – «бронза».

В дисциплине «кумитэ» на высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Константин Реут (юноши 14-15 лет, весовая категория – до 55 кг). «Серебро» – у Екатерины Ефимовой (девочки 11 лет, до 40 кг) и Надежды Грижинку (девушки 12-13 лет, до 50 кг). «Бронзу» взяли Артем Лауштан (мальчики 11 лет, до 35 кг), Айше Аманова (девушки 12-13 лет, до 35 кг), Мария Козачок (девушки 12-13 лет, до 55 кг), Максим Ефимов (юноши 14-15 лет, до 40 кг), Даниил Велигура (юноши 14-15 лет, до 47 кг), Леонид Щербина (юноши 14-15 лет, до 55 кг), Максим Сиваков (юниоры 16-17 лет, до 60 кг), Александр Репин (юниоры 16-17 лет, до 75 кг) и Алина Кальченко (юниорки 16-17 лет, свыше 65 кг).

В дисциплине «ката-группа» крымская команда мальчиков и девочек 11 лет (Екатерина Ефимова, Кирилл Кошута и Артем Лауштан) завоевала «золото», а юношей 14-15 лет (Максим Ефимов, Кирилл Мальцев и Леонид Щербина) – «бронзу».

Спортсмены представляли Симферополь и Симферопольский район, Судак, Старый Крым и Алушту.

источник: «Крымский спорт»

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