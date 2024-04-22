У сборной Крыма по боксу теперь – новый главный тренер

Произошла смена на тренерском мостике сборной Крыма по боксу. Новым главным тренером сборной республики избран Павел Кабаргин. Прежний коуч – Иван Вагнер – сложил с себя полномочия по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт Федерации бокса РК.
Общее собрание Федерации бокса РК с участием руководителей местных (городских и районных) федераций бокса Крыма состоялось в Симферополе.
Назначения также получили старшие тренеры сборной Крыма по возрастным категориям: Айдер Айдинов (юноши 13-14 и 15-16 лет), Вилен Сейтосманов (юниоры 17-18 и 19-22 года) и Юрий Шлеменцев (женщины и девушки/юниорки всех возрастов).
Кроме того, утвержден новый состав президиума Федерации.
Руководители Федерации (в частности, ее президент Сергей Воронков) обозначили основные направления дальнейшей деятельности организации, в том числе проведение семинаров для тренеров и судей, различных мастер-классов от известных боксеров с целью привлечения в бокс подрастающего поколения, развития и популяризации этого вида спорта в Крыму.
источник: «Крымский спорт»
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