У сборной Крыма по кикбоксингу на соревнованиях в Анапе: 38 медалей. Сколько из них золотых?

Сборная Крыма по кикбоксингу привезла целую коллекцию медалей с чемпионата и первенства Южного федерального округа, которые завершились в Анапе. Как сообщает минспорта Крыма , поединки в рамках соревнований проходили по правилам дисциплин «К1», «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком». По итогам выступлений крымчане смогли завоевать 38 медалей, из которых 22 золотые, 13 серебряных и 3 бронзовых.

В рамках чемпионата, где выступают взрослые спортсмены, на различные ступени пьедестала поднялись трое крымчан. Единственной обладательницей золотой награды стала Валерия Зубченко – в дисциплине «К1» среди спортсменок весовой категории 70 кг. В «фулл-контакте» «серебро» досталось Достанбеку Максудову в весе 75 кг. А бронзовая медаль чемпионата в активе Игоря Титова, выступавшего в категории 60 кг раздела «К1». Основную же часть медальной коллекции крымская команда собрала в рамках первенства, где выступают младшие спортсмены. Практически весь наградной набор бойцы завоевали в «фулл-контакте». Все «золото», а это 21 медаль, завоевано в «фулле». Из 12 серебряных медалей лишь две пришли из «К1», остальные 10 – также из «фулл-контакта». Оттуда же в копилку упали и две «бронзы», — отмечает «Крымский спорт» .

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