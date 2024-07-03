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У Сборной по софтболу – бронза летней Спартакиады учащихся России-2024
фото: предоставлено Денисом Агаповым

У Сборной Крыма по софтболу – бронза летней Спартакиады учащихся России-2024

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:37 03.07.2024

Юниорская сборная Крыма по софтболу (девушки 12-18 лет) стала бронзовым призером XII летней Спартакиады учащихся России-2024. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил главный тренер нашей команды Денис Агапов:

3-й (финальный) этап соревнований, в котором приняли участие десять лучших коллективов России, с 26 июня по 3 июля прошел в Крымске Краснодарского края. На групповом этапе турнира крымчанки обыграли сборные Башкортостана (8:6), Свердловской (12:1) и Челябинской (15:0) областей, но уступили команде Московской области (1:16). Финишировав вторыми в группе, наши землячки в поединке за итоговое третье место сошлись со сборной Хабарского края, и разгромили соперниц (13:3). 

Победителем Спартакиады стала сборная Московской области, «серебро» – у Москвы.

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