У Сергея Аксёнова есть план по урегулированию ситуации на топливном рынке Крыма

У Сергея Аксёнова есть план по урегулированию ситуацию на топливном рынке Крыма
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 21:07 03.10.2025

Глава Республики Крым сообщил о поэтапном решении проблемного вопроса, связанного с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики. Как уточнил Сергей Аксёнов, решение по урегулированию ситуации было принято после консультаций с Заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком и Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

Процесс будет проходить в три этапа. До 10 октября количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив 20 литров в одни руки в сутки сохранятся. С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС дополнительно возрастет. Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца, – проинформировал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов заключил: «Данный план выверен и согласован с федеральными органами власти. Прошу крымчан отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 116

