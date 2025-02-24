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У Сергея Аксёнова новый советник - Ренат Карчаа
фото: © Соцсети главы РК Сергея Аксенова

У Сергея Аксёнова новый советник — Ренат Карчаа

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 24.02.2025

Новым советником главы Крыма Сергея Аксенова стал советник гендиректора «Росэнергоатома». Об этом Аксенов сообщил в своем ТГ-канале.

На должность советника Главы Республики Крым назначен Ренат Иванович Карчаа. Желаю Ренату Ивановичу успехов и плодотворной работы, — написал глава республики.

Ренат Карчаа — политтехнолог, абхазский и российский государственный деятель, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом».

Родился в 1966 году в Уфе. Детство и юность провел в Сухуми. В 1990-м с отличием окончил биолого-географический факультет Абхазского государственного университета, в 1996 году защитил диссертацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ, став кандидатом социологических наук.

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источник: РИА Новости Крым 

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