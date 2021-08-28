У севастопольца — две золотые медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

Воспитанник севастопольской станции юных техников Алексей Мищенко завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации. Соревнования проходили 27 августа в Болгарии, город Банско.

Алексей выступал в составе сборной России. Он пришёл первым в двух дисциплинах: спринт и радиоориентирование. Севастопольский спортсмен — воспитанник педагогов городской станции юных техников Светланы и Анны Евстигнеевых, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Уже сегодня в Болгарии стартовали Чемпионат и Первенство Европы, которые завершатся 2 сентября. Алексей будет бежать две дисциплины — 3,5 МГц и радиоориентирование.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя