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У севастопольца - две золотые медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

У севастопольца — две золотые медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:58 28.08.2021

Воспитанник севастопольской станции юных техников Алексей Мищенко завоевал две золотых медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации. Соревнования проходили 27 августа в Болгарии, город Банско.

Алексей выступал в составе сборной России. Он пришёл первым в двух дисциплинах: спринт и радиоориентирование. Севастопольский спортсмен — воспитанник педагогов городской станции юных техников Светланы и Анны Евстигнеевых, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

У севастопольца - две золотые медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации У севастопольца - две золотые медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

Уже сегодня в Болгарии стартовали Чемпионат и Первенство Европы, которые завершатся 2 сентября. Алексей будет бежать две дисциплины — 3,5 МГц и радиоориентирование.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

У севастопольца - две золотые медали на Кубке Европы по спортивной радиопеленгации

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