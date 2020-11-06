У севастопольцев — 10 медалей чемпионата и юниорского первенства России по панкратиону

В Иркутске прошли чемпионат и первенство России среди юниоров 18-19 лет по спортивной борьбе панкратион. В соревнованиях приняли участие представители 28 регионов России, в том числе и команда Севастополя, усиленная рядом ведущих крымских спортсменов. На ковер вышли как мужчины, так и женщины (юниоры и юниорки).

В чемпионате России в общекомандном зачете наши земляки заняли второе место (7 медалей – 4 «золота» и 3 «серебра»), уступив только мощной сборной Санкт-Петербурга (24 медали – 10 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых). Чемпионами России по спортивной борьбе панкратион в своих категориях стали севастопольцы Зограб Оганян, Дарья Крапивина, Светлана Радван и симферополец Анатолий Новиков, серебряными призерами – симферопольцы Бесарион Бигвава и Александра Митина, а также севастополец Максим Клигман, — сообщает «Крымский спорт» .

В юниорском первенстве в общекомандном зачете севастопольцы – третьи (2 «золота» и «бронза»). Первый – Санкт-Петербург, на втором месте – Иркутская область.

Отличились севастопольцы Ренат Ковалевский, Владислав Абдрахманов (оба стали победителями в своих категория) и Дилявер Мазуркевич (обладатель «бронзы»).

фото: ВКонтакте