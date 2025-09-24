У севастополец пользуется популярностью приложение «Госуслуги.Дом»

Начальник надзорного управления Главного управления государственного жилищного надзора Светлана Козак в ходе прямого эфира Правительства Севастополя в социальной сети Вконтакте рассказала о растущей популярности мобильного приложения «Госуслуги Дом»: им уже активно пользуются более 35 тысяч жителей города. При этом многие до сих пор не до конца понимают, насколько широк спектр возможностей, которые открывает это приложение — и зачем оно вообще нужно.

«Госуслуги Дом» — это мобильная версия громоздкой и неудобной для смартфонов ГИС ЖКХ. Разработчики создали компактное, удобное приложение, которое позволяет управлять всеми жилищно-коммунальными вопросами прямо с телефона: оплачивать счета, передавать показания счетчиков, подавать жалобы управляющим компаниям, участвовать в голосованиях собственников и даже общаться в общедомовом чате.

Особое внимание эксперт уделила функции гостевого доступа — настоящей находке для пожилых людей и арендаторов. Родители могут предоставить доступ своему ребенку, а собственник — арендатору квартиры. Гость получает возможность оплачивать коммунальные услуги, передавать показания и писать в чат, но не может голосовать на общих собраниях — это право остаётся только у владельца жилья. При этом хозяин в любой момент видит все действия гостя и может отозвать доступ, если что-то пойдет не так.

Важнейшее преимущество приложения — его безопасность. Авторизация проходит только через портал Госуслуг, что исключает мошеннические схемы: никто не сможет получить доступ к вашему аккаунту без подтвержденной учетной записи. Как подчеркнула Светлана Козак, лично она — активный пользователь приложения — ни разу не столкнулась со спамом или мошенничеством через «Госуслуги Дом».

Одной из самых востребованных новинок стала функция вызова аварийно-диспетчерской службы. Оператор системы сейчас массово обзванивает УК по всей России, чтобы подтвердить и загрузить в приложение актуальные телефоны.

Севастополь, как город с высокой долей арендаторов и приезжих, особенно выигрывает от таких решений. Теперь даже временные жильцы могут участвовать в оплате и передаче показаний — с разрешения собственника. А жители получают надежный, безопасный и удобный инструмент для решения всех бытовых вопросов — от голосования до вызова сантехника.

Мы значительно подняли рейтинг по вовлеченности в цифровые сервисы, но останавливаться нельзя. Установите приложение — это ваш личный кабинет, который всегда под рукой. И да, через него можно не только решить проблему, но и пожаловаться, если ее игнорируют, — отмечает Светлана Козак.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя