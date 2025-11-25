Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | У севастопольских кикбоксеров — медали чемпионата России
Новости Республики
У севастопольских кикбоксеров - медали чемпионата России
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

У севастопольских кикбоксеров — медали чемпионата России

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:37 25.11.2025

Кикбоксеры из Севастополя завоевали медали чемпионата России, который проходил в Республике Дагестан. За право войти в состав спортивной сборной страны боролись 555 участников из 59 регионов России.

Спортсмены Спортивной школы № 7, члены спортивной сборной города достойно представили Севастополь и везут медали:

  • Валерия Бережная в весовой категории +70 кг завоевала золотую медаль и чемпионский Кубок, спортсменка — воспитанница Александра Дементьева;
  • команда в составе Мухамеда Бекташева, Виктора Скворцова, Сергея Кривова стали чемпионами в командном поинтфайтинге «tag team».
Узнайте больше:  Работы по расчистке русла реки Бельбек в районе Верхнесадового завершены

Сейчас все спортсмены тренируются под руководством тренера Павла Остроушко.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.