У севастопольских кикбоксеров — медали чемпионата России

Кикбоксеры из Севастополя завоевали медали чемпионата России, который проходил в Республике Дагестан. За право войти в состав спортивной сборной страны боролись 555 участников из 59 регионов России.
Спортсмены Спортивной школы № 7, члены спортивной сборной города достойно представили Севастополь и везут медали:
- Валерия Бережная в весовой категории +70 кг завоевала золотую медаль и чемпионский Кубок, спортсменка — воспитанница Александра Дементьева;
- команда в составе Мухамеда Бекташева, Виктора Скворцова, Сергея Кривова стали чемпионами в командном поинтфайтинге «tag team».
Сейчас все спортсмены тренируются под руководством тренера Павла Остроушко.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
