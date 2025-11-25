У севастопольских кикбоксеров — медали чемпионата России

Кикбоксеры из Севастополя завоевали медали чемпионата России, который проходил в Республике Дагестан. За право войти в состав спортивной сборной страны боролись 555 участников из 59 регионов России.

