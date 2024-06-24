У севастопольских спортсменов – четыре медали Игр стран БРИКС в Казани

Мастер спорта международного класса Елена Гапешина, отмечает «Крымский спорт», стала победителем соревнований по боксу среди женщин. Воспитаннице Руслана Давиденко не нашлось равных в весовой категории до 75 кг. В финальном бою Елена Гапешина единогласным решением судей (5:0) одолела Азизу Зокирову из Узбекистана.

Мастер спорта России Александр Шалимов (тренеры – Вячеслав Амелин, Артур Вартанян и Владимир Щелканов) взял «серебро» в турнире дзюдоистов. Севастополец уверенно вышел в финал категории свыше 100 кг, в котором, к сожалению, уступил бразильцу Мартинсу Лиме (тому удалось провести болевой прием).

Заслуженный мастер спорта России, байдарочница Анастасия Долгова (тренеры – Вадим и Ирина Никитенко) стала обладателем серебряной награды в заездах байдарок-двоек на 200 м (в паре со Светланой Черниговской из Волгоградской области). Победу на этой дистанции праздновал белорусский дуэт Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

Как уже сообщалось ранее, мастер спорта международного класса Рафаэль Юнусов (тренеры – Виталий Левадный, Сергей Марьин и Александр Безручкин) выиграл «серебро» в соревнованиях борцов-классиков в весе до 82 кг.

В активе крымских спортсменов, напомним, два «золота». Их обладателями стали симферопольские борцы – мастера спорта международного класса Анзор Закуев (борьба вольная, до 74 кг, тренеры – Арсен Закуев, Игнат Грек и Эдем Муратов) и Эмин Сефершаев (борьба греко-римская, до 60 кг, тренер – Сергей Попенков).

В программу V Игр стран БРИКС были включены соревнования по 27 видам спорта. За медали боролись почти три тысячи спортсменов из 53 стран мира. Сборная России завоевала больше всех наград – 502 (162 золотых, 141 серебряную и 99 бронзовых).

источник: «Крымский спорт»

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