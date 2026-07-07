У севастопольской сборной — второе место на Спартакиаде учащихся по кикбоксингу

Сборная Севастополя по кикбоксингу завоевала второе общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России. Финальный этап состоялся во Дворце спорта «Борисоглебский» в городе Раменское Московской области. За медали боролись более 100 сильнейших спортсменов из 39 регионов России.

Севастопольские спортсмены, воспитанники СШОР № 7, провели не по одному поединку и завоевали награды в двух дисциплинах.

Поинтфайтинг:

Владимир Федоров — 1 место, весовая категория 47 кг (тренер Павел Остроушко);

Матвей Матвейчук — 2 место, весовая категория 57 кг (тренер Павел Остроушко).

Лайт-контакт:

Игорь Сербул — 3 место, весовая категория до 52 кг (тренер Владимир Левин);

Денис Севастьянов — 3 место, весовая категория до 63 кг (тренер Лариса Атаманчук).

источник: Правительство Севастополя