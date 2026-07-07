Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | У севастопольской сборной — второе место на Спартакиаде учащихся по кикбоксингу
Новости Республики
У севастопольской сборной - второе место на Спартакиаде учащихся по кикбоксингу
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

У севастопольской сборной — второе место на Спартакиаде учащихся по кикбоксингу

Опубликовал: news-parser в Севастополь 13:58 07.07.2026

Сборная Севастополя по кикбоксингу завоевала второе общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России. Финальный этап состоялся во Дворце спорта «Борисоглебский» в городе Раменское Московской области. За медали боролись более 100 сильнейших спортсменов из 39 регионов России.

Севастопольские спортсмены, воспитанники СШОР № 7, провели не по одному поединку и завоевали награды в двух дисциплинах.

Узнайте больше:  Власти обещают помочь турбизнесу Севастополя сложный сезон

Поинтфайтинг:

  • Владимир Федоров — 1 место, весовая категория 47 кг (тренер Павел Остроушко);
  • Матвей Матвейчук — 2 место, весовая категория 57 кг (тренер Павел Остроушко).

Лайт-контакт:

  • Игорь Сербул — 3 место, весовая категория до 52 кг (тренер Владимир Левин);
  • Денис Севастьянов — 3 место, весовая категория до 63 кг (тренер Лариса Атаманчук).

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 2 113

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.