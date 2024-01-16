У севастопольцев будет больше возможностей для оплаты коммунальных услуг

С февраля 2024 года в Севастополе функции Единого информационно-расчётного центра будет выполнять коммерческая организация «Цифровые инновации». При этом на первом этапе реорганизации жители города смогут совершать платежи и сдавать документы в офисах ЕИРЦ по привычным адресам.

Отметим, что касса расчётного центра на ул. Новикова, 4 закрыта из-за процесса подбора персонала, открытие запланировано на 16 января. Вместе с тем появились дополнительные кассы на ул. Токарева, 11, а также создан офис для приёма граждан. Кроме того, с 1 февраля у севастопольцев будет больше возможностей для оплаты услуг ЖКХ. Сделать это можно будет во всех отделениях банка РНКБ (их в Севастополе 32), банкоматах и терминалах самообслуживания (их 237). При этом отменена комиссия за оплату услуг через каналы банка РНКБ – интернет-банкинг, эквайринг, терминалы и, самое главное для пожилого населения, все кассы банка, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ещё одно нововведение – в Едином платёжном документе теперь появятся строки с расчётом платы за услугу газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

С учётом начала работы нового расчётного центра у жителей Севастополя останется возможность выбора – оплачивать коммунальные услуги через нового платёжного агента или рассчитываться напрямую с поставщиками услуг. Управляющие компании могут выбирать, заключать договор с новой организацией или самостоятельно выставлять платежи потребителям услуг. На данный момент уже заключены договоры с 16 организациями.

Также всем сотрудникам Единого информационно-расчётного центра предложена работа в организации «Цифровые инновации».

Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона организации «Цифровые инновации» +7 (8692) 41-77-70.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя