У Севастополя новый старый губернатор. На выборах победил Михаил Развожаев

фото: © Telegram Михаил Развожаев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 15.09.2025

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия») победил на выборах главы города, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Он набрал 81,72% голосов после подсчета 100% протоколов.

Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома, на втором месте Илья Журавлев (ЛДПР) с 5,75% голосов, на третьем — Геннадий Кушнир (КПРФ), набравший 3,91%. Четвертое место заняла Ирина Салина («Новые люди») с 3,54% голосов, на пятом — Сергей Круглов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 3,29%.

Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. Севастополь в эти дни выбирал губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования были открыты 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следили около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.

Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 11

