У СевГУ теперь есть госаккредитация программ «Сестринское дело» и «Медицинская кибернетика»

Севастопольский государственный университет получил государственную аккредитацию образовательных программ медицинского направления — бакалавриата «Сестринское дело» и специалитета «Медицинская кибернетика». Соответствующий приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки датирован 7 июля 2026 года. Ранее подготовка по этим направлениям велась на основании лицензии.

Государственная аккредитация программ «Сестринское дело» и «Медицинская кибернетика» — это важное подтверждение того, что наш образовательный процесс полностью соответствует актуальным стандартам здравоохранения, — отметила и. о. директора Института фундаментальной медицины и здоровьесбережения СевГУ Ольга Грицкевич.

Аккредитация подтверждает, что образовательный процесс в вузе соответствует федеральным государственным стандартам, а уровень подготовки студентов отвечает актуальным требованиям отрасли. Кроме того, для обучающихся аккредитация означает важные практические преимущества: они получают право на отсрочку от армии и диплом государственного образца.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя