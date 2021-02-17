У Симферополя снова нет главы. Елена Проценко ушла в отставку

О том, что глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил на своей странице ВКонтакте Глава РК Сергей Аксёнов:

Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей. Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится. Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены.

Исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов.