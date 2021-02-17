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Слухи об отставке главы администрации Симферополя Елены Проценко оказались… слухами
Фото: ФБ

У Симферополя снова нет главы. Елена Проценко ушла в отставку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:44 17.02.2021

О том, что глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил на своей странице ВКонтакте Глава РК Сергей Аксёнов:

Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей. Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится. Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены.

Исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов.

У Симферополя снова нет главы. Елена Проценко ушла в отставку

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