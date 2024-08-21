У Софии Силенко из Севастополя – «серебро» первенства России по велоспорту в дисциплине ВМХ-фристайл-парк

Представляющая сразу два региона – Крым и Севастополь – София Силенко (она живет и тренируется в Севастополе, тренер – Вячеслав Цыбезов) стала серебряным призером соревнований среди юниорок 17-18 лет. София выполнила норматив мастера спорта России. Всего в этой возрастной категории соревновались более 30 сильнейших райдеров России, — сообщает «Крымский спорт».
София Силенко является победителем XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года и серебряным призером в командном зачете, победителем и призером первенств России 2022 и 2023 годов.
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С тегами: спорт в Крыму