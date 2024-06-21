Прямо сейчас:
Главная | Актуально | У «соседей» вспышка холеры? Роспотребнадзор сделал запрос в ВОЗ, что там происходит в Херсоне
актуально в республике
У «соседей» вспышка холеры? Роспотребнадзор сделал запрос в ВОЗ, что там происходит в Херсоне
Фото: pikist.com

У «соседей» вспышка холеры? Роспотребнадзор сделал запрос в ВОЗ, что там происходит в Херсоне

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:12 21.06.2024

Сегодня появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в части Херсонской области, подконтрольной Украине. РИА Новости, со ссылкой на пророссийское подполье сообщило, что в медучреждениях находятся уже около 100 человек, при этом не менее 12 скончались. Отмечается, что преимущественно острая диарейная инфекция выявлена у военных, однако уже есть случаи заражения гражданских лиц.

Роспотребнадзор заявил о готовности к реагированию на эпидемические риски и сделал запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В связи с обострением ситуации в мире по холере, Роспотребнадзором в марте-апреле были приняты все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в РФ в соответствии с санитарными правилами и Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации.  

В  связи появившимися сообщениями  в  СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности  к выявлению и реагированию. Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации. Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.  Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора, — говорится на сайте ведомства.

Херсонская область расположена в нижнем течении реки Днепр, севернее Крыма. Под контролем России находится 75% территории региона. Правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Узнайте больше:  Система маркировки не дала продать в Республике Крым в мае 16 тысяч раз просроченную молочку

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.