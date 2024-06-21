У «соседей» вспышка холеры? Роспотребнадзор сделал запрос в ВОЗ, что там происходит в Херсоне

Сегодня появилась информация о вспышке холеры среди военных и гражданского населения в части Херсонской области, подконтрольной Украине. РИА Новости, со ссылкой на пророссийское подполье сообщило, что в медучреждениях находятся уже около 100 человек, при этом не менее 12 скончались. Отмечается, что преимущественно острая диарейная инфекция выявлена у военных, однако уже есть случаи заражения гражданских лиц.

Роспотребнадзор заявил о готовности к реагированию на эпидемические риски и сделал запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В связи с обострением ситуации в мире по холере, Роспотребнадзором в марте-апреле были приняты все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в РФ в соответствии с санитарными правилами и Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации. В связи появившимися сообщениями в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию. Роспотребнадзором направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации. Усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора, — говорится на сайте ведомства.

Херсонская область расположена в нижнем течении реки Днепр, севернее Крыма. Под контролем России находится 75% территории региона. Правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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