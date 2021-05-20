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У сторублевой банкноты будет новый дизайн
Фото: delo, pixabay.com

У сторублевой банкноты будет новый дизайн

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:21 20.05.2021

Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой сторублевой банкноте для определения номиналов незрячими людьми. Об этом рассказал куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в интервью «Российской газете».

Сообщается, что по цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок выбран другой, передает издание. По размеру новые купюры будут аналогичны нынешнему размеру.

Наши банкноты оригинальны, они существенно отличаются от банкнот еврозоны и не копируют их. Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами, — уточнил Алексеев.

На лицевой стороне новой 100-рублевой банкноты будут расположенные на Красной площади объекты, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Банк России пока не раскрывает, какие объекты будут на обороте банкноты.

Новые 100 рублей поступят в обращение в 2022 году, их концептуальный дизайн уже утвердил совет директоров Банка России. Они станут первыми в ряду обновленных банкнот шести номиналов, следующими запланированы к выпуску банкноты в 1000 и 5000 рублей.

У сторублевой банкноты будет новый дизайн

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