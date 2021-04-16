У студентки КФУ — второе место конкурса «Краса студенчества России»

Студентка Крымского федерального университета Диана Фурсова заняла второе место на национальном конкурсе красоты и таланта и получила титул «Вице-Краса студенчества России». Финал конкурса состоялся 15 апреля в г. Архангельск. В финале участвовали 12 студенток из десяти регионов России.

Я очень рада своему титулу, в восторге, впечатления огромные. Результатом довольна и ни в чём не сомневаюсь. Очень благодарна университету за то, что он предоставил мне возможность поехать на такой масштабный конкурс. Я мечтала принять в нём участие с первого курса, – цитирует пресс-служба вуза студентку Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Диану Фурсову.

Ранее Диана Фурсова стала обладательницей титулов «Мисс Студенчество Южного федерального округа – 2020», «Мисс Крымский федеральный университет – 2019» и «Мисс Таврическая академия – 2019».

На очном этапе участницы прошли интеллектуальный конкурс, написав орфографический диктант и литературный тест, поучаствовали в фотосессии, провели самопрезентацию, рассказали о своём городе и регионе, а также представили свои творческие номера.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» является одним из мероприятий программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Всего на конкурс было подано 200 заявок, в очном этапе приняли участие 58 конкурсанток из 38 регионов России.

фото: пресс-служба КФУ