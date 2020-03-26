У студентов российских вузов с 28 марта по 5 апреля — каникулы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года, — говорится в документе.

В отношении неподведомственных Министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

Президент России Владимир Путин в среду в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом в течение следующей недели продолжат работу «все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней«.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

По материалам ТАСС.