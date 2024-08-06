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У судмедэкспертов Севастополя новый руководитель — Владимир Бирюков
фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Севастополя

У судмедэкспертов Севастополя новый руководитель — Владимир Бирюков

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:41 06.08.2024

С 5 августа исполняющим обязанности главного врача Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы назначен Владимир Бирюков, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения.

В.Бирюков — финалист конкурса «Молодой организатор здравоохранения», после победы в этом флагманском проекте Минздрава был отмечен Благодарственным письмом Минтруда России и по итогам Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления» в 2021 году зачислен в кадровый резерв департамента здравоохранения города.

В 2013 году он окончил лечебный факультет Кировской государственной медицинской академии по специальности «Лечебное дело». Там же прошел интернатуру на кафедре судебной медицины по направлению «Судебно-медицинская экспертиза». Имеет высшую квалификационную категорию по специальности. С 2014 по 2016 год работал врачом судебно-медицинским экспертом отдела в Кировском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. С конца 2016 года работает в Севастопольском бюро СМЭ.

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В начале августа пресс-служба УМВД России по Севастополю сообщила, что должностные лица бюро судебно-медицинской экспертизы подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Уголовные дела были возбуждены в отношении начальника Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы и заведующего одного из отделов учреждения. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере. Санитар этого госучреждения подозревается в даче взятки руководству в особо крупном размере. По сути, судмедэксперты вымогали деньги у родственников умерших за своевременную выдачу тел после вскрытия под предлогом оказания платных услуг по проведению посмертного макияжа.

источник: «Севастопольская газета»

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