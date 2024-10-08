У тхэквондистов Крыма – три «бронзы» на чемпионате ЮФО в Ростовской области

У мужчин в весовой категории до 87 кг на пьедестал почета поднялся воспитанник спортклуба КФУ Алексей Ищенко (тренер – Николай Мишин).

У женщин бронзовыми призерами чемпионата стали Людмила Толкачева (до 49 кг) и Кристина Тырина (до 62 кг). К сожалению, досадная травма не позволила Кристине Тыриной продолжить борьбу за награды более высокого достоинства. Обе спортсменки тренируются под руководством Светланы Устиновой в МБ УДО «Энергия» (Симферополь).

источник: «Крымский спорт»

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