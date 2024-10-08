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У тхэквондистов Крыма – три "бронзы" на чемпионате ЮФО в Ростовской области
фото предоставлено Николаем Мишиным (источник: "Крымский спорт")

У тхэквондистов Крыма – три «бронзы» на чемпионате ЮФО в Ростовской области

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:27 08.10.2024

В Шахтах Ростовской области 5-6 октября прошел чемпионат Южного федерального округа по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин. Соревнования собрали 125 лучших спортсменов из восьми регионов юга России. В активе крымчан – три бронзовых медали. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщил старший тренер сборной спортклуба КФУ им. В. И. Вернадского по тхэквондо Николай Мишин.

У мужчин в весовой категории до 87 кг на пьедестал почета поднялся воспитанник спортклуба КФУ Алексей Ищенко (тренер – Николай Мишин).

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У женщин бронзовыми призерами чемпионата стали Людмила Толкачева (до 49 кг) и Кристина Тырина (до 62 кг). К сожалению, досадная травма не позволила Кристине Тыриной продолжить борьбу за награды более высокого достоинства. Обе спортсменки тренируются под руководством Светланы Устиновой в МБ УДО «Энергия» (Симферополь).

источник: «Крымский спорт»

 

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