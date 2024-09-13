Вопрос статуса Крыма остается среди разногласий между Москвой и Анкарой, однако Россия делает все возможное, чтобы убедить турецких друзей в верности своей позиции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об украинской принадлежности вошедшего в состав России в 2014 году полуострова.

Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями, — отметил представитель Кремля. — Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения. Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять — и согласиться с нашими доводами. Мы продолжаем развивать наши отношения с Турцией, партнерские отношения. Эрдоган выступил 11 сентября на пропагандистском мероприятии киевского режима «Крымская платформа». В видеообращении — в этот раз турецкий лидер не приехал на Украину лично — он назвал украинский контроль над Крымом «требованием международного права». Узнайте больше: История выборов и назначений главы Республики Крым - как это было и есть сейчас источник: ТАСС

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