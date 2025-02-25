У вас дверь в квартиру открывается наружу? Могут оштрафовать... Или нет?

Юристы, опрошенные ТАСС, опровергли эту информацию. В пункте 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» действительно есть такое требование. Там указано, что двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания, отметила адвокат Екатерина Тютюнникова. Она подчеркнула, что это требование применяется только на стадии проектирования и строительства и не имеет отношения к собственникам готовых квартир. Информация том, что владельцев квартир будут штрафовать за то, что дверь открывается «не в ту сторону», не соответствует действительности, подчеркнула юрист. Она назвала такие сообщения «хайпом в сфере правового регулирования ЖКХ».

Сама по себе дверь в квартиру не является эвакуационным путём и не попадает под нормы противопожарной безопасности, объяснила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Но если конкретная входная дверь препятствует эвакуации, так как открывается не в ту сторону, контролирующие органы могут счесть это нарушением и потребовать переустановить дверь.

Тютюнникова напомнила, что спор о направлении открывания входной двери ранее рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Жильцы одной из квартир установили входную дверь, открывающуюся наружу, но соседи заявили, что это нарушает их права и угрожает безопасности. Верховный суд разъяснил, что требования к направлению открывания дверей применяются на стадии проектирования и строительства. Эти нормы не распространяются на изменения, которые вносят собственники, если нет явной угрозы безопасности жильцов. В данном случае соседям не удалось доказать, что входная дверь препятствует эвакуации или нарушает права других жильцов. ВС пришёл к выводу, что владельцы квартиры могут самостоятельно определить параметры двери.

Тютюнникова подчеркнула, что в законодательстве нет чётких оснований для штрафа открывание входной двери наружу.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук подтвердил, что входная дверь может открывать в любую сторону, штрафы за это не предусмотрены.

источник: ЦИАН