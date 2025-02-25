У вас дверь в квартиру открывается наружу? Могут оштрафовать... Или нет?

В СМИ появились сообщения о штрафах за неправильно установленную дверь в квартиру. Собственников предупредили, что за открытие входной двери наружу их могут оштрафовать. Если владелец квартиры самовольно установил входную дверь так, чтобы она открывалась наружу, его могут оштрафовать на 15 тыс. рублей, поскольку это нарушает правила пожарной безопасности.
Юристы, опрошенные ТАСС, опровергли эту информацию. В пункте 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» действительно есть такое требование. Там указано, что двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания, отметила адвокат Екатерина Тютюнникова. Она подчеркнула, что это требование применяется только на стадии проектирования и строительства и не имеет отношения к собственникам готовых квартир. Информация том, что владельцев квартир будут штрафовать за то, что дверь открывается «не в ту сторону», не соответствует действительности, подчеркнула юрист. Она назвала такие сообщения «хайпом в сфере правового регулирования ЖКХ».
Сама по себе дверь в квартиру не является эвакуационным путём и не попадает под нормы противопожарной безопасности, объяснила советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова. Но если конкретная входная дверь препятствует эвакуации, так как открывается не в ту сторону, контролирующие органы могут счесть это нарушением и потребовать переустановить дверь.
Тютюнникова напомнила, что спор о направлении открывания входной двери ранее рассмотрела судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. Жильцы одной из квартир установили входную дверь, открывающуюся наружу, но соседи заявили, что это нарушает их права и угрожает безопасности. Верховный суд разъяснил, что требования к направлению открывания дверей применяются на стадии проектирования и строительства. Эти нормы не распространяются на изменения, которые вносят собственники, если нет явной угрозы безопасности жильцов. В данном случае соседям не удалось доказать, что входная дверь препятствует эвакуации или нарушает права других жильцов. ВС пришёл к выводу, что владельцы квартиры могут самостоятельно определить параметры двери.
Тютюнникова подчеркнула, что в законодательстве нет чётких оснований для штрафа открывание входной двери наружу.
Эксперт Народного фронта Павел Склянчук подтвердил, что входная дверь может открывать в любую сторону, штрафы за это не предусмотрены.
источник: ЦИАН
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