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У Василисы Семеновой из Симферополя – серебро первенства России по шахматам
фото: Федерация шахмат Республики Крым

У Василисы Семеновой из Симферополя – серебро первенства России по шахматам

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:41 21.04.2021

В Сочи завершилось первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек двух возрастов – до 11 и до 13 лет.

В турнире девочек до 11 лет «серебро» завоевала Василиса Семенова из Симферополя (набрала 7,5 очка в 9-ти партиях, тренер Владимир Ретинский), сообщает Федерация шахмат РК. Победительницей стала Диана Преображенская из Владимирской области (8,5 очка). В турнире девочек до 13 лет Марина Каменская из Ялты (5 очков) заняла 13-е место, — сообщает «Крымский спорт».

 

У Василисы Семеновой из Симферополя – серебро первенства России по шахматам

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