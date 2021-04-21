У Василисы Семеновой из Симферополя – серебро первенства России по шахматам

В Сочи завершилось первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек двух возрастов – до 11 и до 13 лет.

В турнире девочек до 11 лет «серебро» завоевала Василиса Семенова из Симферополя (набрала 7,5 очка в 9-ти партиях, тренер Владимир Ретинский), сообщает Федерация шахмат РК. Победительницей стала Диана Преображенская из Владимирской области (8,5 очка). В турнире девочек до 13 лет Марина Каменская из Ялты (5 очков) заняла 13-е место, — сообщает «Крымский спорт» .