У верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» проводится генеральная уборка

С плато Ай-Петри, у верхней станции канатной дороги ялтинские коммунальщики наводят порядок, вывозят бесхозные конструкции и мусор.

Наводим порядок в одном из красивейших точек любимой Ялты – территории у верхней станции канатной дороги, откуда начинается путь к зубцам. Вывозим скопившийся там строительный и бытовой мусор, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, в общей сложности вывезено 6 самосвалов отходов и к концу недели работа будет завершена.

Глава администрации Ялты также сообщила, что сотрудники полиции и Департамента муниципального контроля провели беседу с собственниками объектов, которых на плато Ай-Петри быть не должно.

Большую часть, а это свыше 30 объектов собственники демонтировали и вывезли собственными силами. Оставшиеся, хозяев которых определить не удалось, убирают сотрудники ДЖКХ и МБУ «Зеленстрой», — добавила Янина Павленко.

Она уточнила, что полностью уборка территории у верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри» должна быть завершена до конца недели, после чего сотрудники Департамента муниципального контроля будут ежедневно проводить мониторинг, чтобы не допустить повторного захламления.

Фото и материалы: отдел информационной политики ялтинской администрации.