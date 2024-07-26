У яхтсменов из Севастополя и Ялты — 17 медалей чемпионата и первенства ЮФО в Таганроге

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, представитель города-героя Андрей Тараненко стал чемпионом ЮФО в классе «Лазер-стандарт», а его земляк Георгий Эмеретли – серебряным призером в классе «Финн».

14 медалей в активе севастопольцев в юношеском первенстве ЮФО.

В «Лазер-радикале» равных не нашлось Евгению Ершову и Анастасии Проценко, в «Лазер 4,7» – Елизавете Чехлатой и Егору Ващенко, в «Зум 8» – Елизавете Тубаевой. В «Оптимисте» Мария Овсянникова стала серебряным призером, а Артемий Доленко – «бронзовым», в «420» – «серебро» взяли Артем Черпита и Тимофей Федяев.

Отличились севастопольцы и в соревнованиях на парусных досках «Техно». Александр Богачев победил в гонках юношей до 17 лет. Серебряными призерами стали София Шушулкова (среди девушек до 17 лет, в параллельном зачете она также представляет Крым) и Дмитрий Большенко (среди юношей до 15 лет). На бронзовую ступеньку пьедестала почета поднялись Тимур Мицик (юноши до 17 лет) и Полина Малая (девушки до 15 лет). Отметим также «бронзу» евпаторийца Ильи Соколова (юноши до 15 лет).

источник: «Крымский спорт»

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