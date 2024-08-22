У яхтсменов Севастополя – медали на XII летней Спартакиаде учащихся России в Таганроге

В Таганроге на базе парусного центра СШОР № 3 завершилась XII летняя Спартакиада учащихся России по парусному спорту. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов в возрасте до 19 лет из более чем 20 регионов РФ. Были разыграны 12 комплектов наград.

Как сообщает филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (Севастополь), город-герой на Спартакиаде был представлен десятью спортсменами, которые участвовали в гонках в классах «Луч-радиал», «Лазер 4.7», «Оптимист», «Техно».

За 5 дней удалось провести 14 гонок, по итогам которых сборная Севастополя заняла седьмое место.

В личном зачете «серебро» у Елизаветы Чехлатой («Лазер 4.7», тренер – Елена Кравчук), «бронза» – у Дмитрия Большенко («Техно», тренер – Алексей Токарев).

источник: «Крымский спорт»

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