У яхтсменов Севастополя – медали на XII летней Спартакиаде учащихся России в Таганроге

Как сообщает филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (Севастополь), город-герой на Спартакиаде был представлен десятью спортсменами, которые участвовали в гонках в классах «Луч-радиал», «Лазер 4.7», «Оптимист», «Техно».
За 5 дней удалось провести 14 гонок, по итогам которых сборная Севастополя заняла седьмое место.
В личном зачете «серебро» у Елизаветы Чехлатой («Лазер 4.7», тренер – Елена Кравчук), «бронза» – у Дмитрия Большенко («Техно», тренер – Алексей Токарев).
источник: «Крымский спорт»
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