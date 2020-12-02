У женской сборной Крыма – «бронза» командного чемпионата России по шахматам

В Сочи на базе гранд-отеля «Жемчужина» завершился чемпионат России по шахматам среди мужских и женских команд сезона-2020 (премьер-лига). В обоих турнирах (мужском и женском) приняли участие сборные Крыма, выступавшие под брендом «Киммерия».

Крымская сборная в упорной борьбе в последнем туре (соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров, 13 команд-участниц) сумела, что называется, вскочить на пьедестал почета. Бронзовые награды Крыму принесли Татьяна Василевич, Оксана Грицаева, Елена Томилова, Маргарита Потапова и Наталья Ильина. Чемпионский титул достался ФШМ (Москва), «серебро» – «Югре» (ХМАО-Югра), — сообщает «Крымский спорт» .

В мужском турнире крымчане заняли девятое место (при 10 командах-участницах), сохранив тем самым прописку в премьер-лиге на следующий сезон. Честь нашей мужской сборной отстаивали Александр Тряпишко, Александр Трускавецкий, Евгений Кардашевский, Руслан Мусалов, Алексей Алексеев, Михаил Линкер и Сергей Перваков. Чемпионом стал «Медный всадник» из Санкт-Петербурга, «серебро» – у ФШМ (Москва), «бронза» – у «Молодежки» (Тюменская область).