Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | У женской сборной Крыма – «бронза» командного чемпионата России по шахматам

crimeapress_news

У женской сборной Крыма – "бронза" командного чемпионата России по шахматам
фото: Федерация шахмат Республики Крым

У женской сборной Крыма – «бронза» командного чемпионата России по шахматам

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:21 02.12.2020

В Сочи на базе гранд-отеля «Жемчужина» завершился чемпионат России по шахматам среди мужских и женских команд сезона-2020 (премьер-лига). В обоих турнирах (мужском и женском) приняли участие сборные Крыма, выступавшие под брендом «Киммерия».

Крымская сборная в упорной борьбе в последнем туре (соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров, 13 команд-участниц) сумела, что называется, вскочить на пьедестал почета. Бронзовые награды Крыму принесли Татьяна Василевич, Оксана Грицаева, Елена Томилова, Маргарита Потапова и Наталья Ильина. Чемпионский титул достался ФШМ (Москва), «серебро» – «Югре» (ХМАО-Югра), — сообщает «Крымский спорт».

В мужском турнире крымчане заняли девятое место (при 10 командах-участницах), сохранив тем самым прописку в премьер-лиге на следующий сезон. Честь нашей мужской сборной отстаивали Александр Тряпишко, Александр Трускавецкий, Евгений Кардашевский, Руслан Мусалов, Алексей Алексеев, Михаил Линкер и Сергей Перваков. Чемпионом стал «Медный всадник» из Санкт-Петербурга, «серебро» – у ФШМ (Москва), «бронза» – у «Молодежки» (Тюменская область).

У женской сборной Крыма – "бронза" командного чемпионата России по шахматам

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.